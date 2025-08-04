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Adana 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Adana ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Adana 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olunması gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 34°C, 6 Ağustos Çarşamba günü ise 35°C civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygun olarak sürecek.

Böylesi sıcak günlerde, öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda bulunanların bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları önerilir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler de sıkça uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır.

Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda yazın tadını daha rahat bir şekilde çıkarmaya olanak sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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