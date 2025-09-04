HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarında seyredecek.

Adana 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Hissedilen sıcaklık ise 28°C olarak ölçülecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %55, öğle saatlerinde %41, akşam saatlerinde %50 ve gece saatlerinde %46 olacak.

5 Eylül Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 34°C, gece ise 25°C civarında olacak. 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar günlerinde genellikle güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 34°C, gece 24°C seviyelerinde seyredecek.

Adana'nın Eylül ayındaki genel hava durumu 22 güneşli gün, 6 uzun süre yağışlı gün ve 2 yağışsız, bulutlu gün olarak özetlenebilir. Nem oranı ortalama %63, yıllık ortalama yağış miktarı ise 29 milimetre olarak kaydedildi.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Bol sıvı tüketmeleri de gerekecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanmaları önerilir. Güneş kremi sürmeleri de faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı akşam saatlerinde havayı bunaltıcı hale getirebilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızındaki artışlar dikkate alınmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 46 kişi yakalandı...81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 46 kişi yakalandı...
CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladıCHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.