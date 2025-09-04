Adana 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Hissedilen sıcaklık ise 28°C olarak ölçülecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %55, öğle saatlerinde %41, akşam saatlerinde %50 ve gece saatlerinde %46 olacak.

5 Eylül Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 34°C, gece ise 25°C civarında olacak. 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar günlerinde genellikle güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 34°C, gece 24°C seviyelerinde seyredecek.

Adana'nın Eylül ayındaki genel hava durumu 22 güneşli gün, 6 uzun süre yağışlı gün ve 2 yağışsız, bulutlu gün olarak özetlenebilir. Nem oranı ortalama %63, yıllık ortalama yağış miktarı ise 29 milimetre olarak kaydedildi.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Bol sıvı tüketmeleri de gerekecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanmaları önerilir. Güneş kremi sürmeleri de faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı akşam saatlerinde havayı bunaltıcı hale getirebilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızındaki artışlar dikkate alınmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.