Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. M.C. yönetimindeki otomobil ile C.A.'nın kullandığı minibüs kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü M.C.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan otomobildeki 2 kişi ile minibüs sürücüsü C.A. ise sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

