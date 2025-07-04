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Adana 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Adana 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Adana'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık 35°C'yi aşabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. 7 Temmuz Pazartesi günü de hava sıcaklığının 35°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı engelleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak yararlı olacaktır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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