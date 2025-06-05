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Adana 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Adana 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur. Genellikle sıcak ve kuru bir hava hakimdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıklarının 33°C, gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. 7 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazar günleri için de benzer sıcaklık değerleri ve bol güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde gündüzleri yüksek sıcaklıklar, geceleri ise daha serin hava etkili olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde, güneşten korunmak için şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler seçilmelidir. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önlemek açısından gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve mümkünse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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