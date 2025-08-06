Adana 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında, gece ise 27°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 7 Ağustos Perşembe günü 36°C, 8 Ağustos Cuma günü 37°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 43°C ve 10 Ağustos Pazar günü 41°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Mümkünse gölge alanlarda bulunmak da faydalıdır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önler ve serin kalmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudun ısısını dengelemesine destek olur.

Rüzgar hızlarının gün boyunca artması bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgar hızlarının 39 km/sa'ye ulaşması öngörülüyor. Bu durum, açık alanlarda yapılacak aktivitelerde dikkatli olunmasını gerektiriyor. Rüzgarlı havalarda uçabilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Açık alanlarda da dikkatli olmak gerekiyor.

Yüksek nem oranları hissedilen sıcaklığı artırabilir. Gece ve sabah erken saatlerde nem oranının %80'in üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Gerekli durumlarda serin ve kuru alanlara geçmek de önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve rüzgar hızlarının yükselmesi bekleniyor. Bu koşullarda güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek, rüzgarlı havalarda dikkatli olmak ve nemli ortamlardan kaçınmak sağlığınızı korumak için önemlidir.