Adana 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Hava, hafif yağmurlu ve ılıman bir durum sergileyecek. Sarıçam ilçesinde hava sıcaklığı 16.8°C civarında olacak. Hafif yağmurlar burada görülecek. Merkez ilçede hava sıcaklığının 19.8°C'ye yükselebileceği bekleniyor. Açık ve güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. Seyhan ilçesinde de benzeri bir hava durumu mevcut. Hava sıcaklığı 20°C civarında olacak ve açık, güneşli bir gün yaşanacak. Bu farklılık, Adana'nın çeşitli bölgelerindeki mikroklima etkilerinden kaynaklanıyor.

7 Aralık Pazar günü ise hafif yağmurlar devam edecek. Hava sıcaklığının 18°C civarında olması bekleniyor. 8 Aralık Pazartesi günü yağmurların artması öngörülüyor. Hava sıcaklığının 17°C civarına düşeceği düşünülüyor. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmesi önerilir. Uygun ayakkabıların tercih edilmesi de faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği akılda tutulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunması önemli, trafik kurallarına uyulmalıdır. Evde kalanlar için nem oranının artması söz konusu. İç mekanların iyi havalandırılması tavsiye edilir. Rutubet oluşumunun önlenmesi sağlanmalıdır.