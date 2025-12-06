HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Aralık 2025 tarihinde hava şartları değişkenlik gösterecek. Hafif yağmurlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Sarıçam ilçesinde hava sıcaklığı 16.8°C, merkezde ise 19.8°C olacak. Seyhan'da 20°C civarında güneşli bir gün öngörülüyor. 7 Aralık'ta yağmurlar sürecek, sıcaklık 18°C'ye düşecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli, trafik kurallarına dikkat edilmelidir. İç mekânlarda nem oranı artabilir.

Adana 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Adana'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Hava, hafif yağmurlu ve ılıman bir durum sergileyecek. Sarıçam ilçesinde hava sıcaklığı 16.8°C civarında olacak. Hafif yağmurlar burada görülecek. Merkez ilçede hava sıcaklığının 19.8°C'ye yükselebileceği bekleniyor. Açık ve güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. Seyhan ilçesinde de benzeri bir hava durumu mevcut. Hava sıcaklığı 20°C civarında olacak ve açık, güneşli bir gün yaşanacak. Bu farklılık, Adana'nın çeşitli bölgelerindeki mikroklima etkilerinden kaynaklanıyor.

7 Aralık Pazar günü ise hafif yağmurlar devam edecek. Hava sıcaklığının 18°C civarında olması bekleniyor. 8 Aralık Pazartesi günü yağmurların artması öngörülüyor. Hava sıcaklığının 17°C civarına düşeceği düşünülüyor. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmesi önerilir. Uygun ayakkabıların tercih edilmesi de faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği akılda tutulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunması önemli, trafik kurallarına uyulmalıdır. Evde kalanlar için nem oranının artması söz konusu. İç mekanların iyi havalandırılması tavsiye edilir. Rutubet oluşumunun önlenmesi sağlanmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.