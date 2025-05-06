Adana 06 Mayısıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu aralıklı hafif yağmur yağışlarıyla geçecek. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, gündüzleri 25°C, geceleri ise 15°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Aralıklı yağışların devam etmesi öngörülüyor. 8 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklıklarının yine 24°C civarında olması bekleniyor. Bu gün de aralıklı yağışlar sürecek. 9 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 25°C civarına çıkacak. Aralıklı yağışlar yine devam edecek. 10 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 26°C civarında olacak. Aralıklı yağışların yine etkili olması bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur yüzünden yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek vücut sağlığı açısından önem taşır.

Adana'nın Mayıs ayındaki ortalama nem oranı %68'dir. Bu durum, hava koşullarının nemli olabileceğini gösteriyor. Nemden etkilenmemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Nemli hava koşullarında alerjik reaksiyonların artabileceği unutulmamalıdır. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önemlidir.

Adana'da 6 Mayıs 2025 Salı günü aralıklı yağışların beklendiği, sonraki günlerde ise sıcaklıkların artacağı öngörülmektedir. Hava koşullarının daha sıcak ve nemli olacağı belirtilmektedir. Bu değişken hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak, günlük aktiviteleri daha rahat ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.