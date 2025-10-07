Adana 07 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 19°C ile 29°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 29°C seviyelerine ulaşacak. Nem oranı gün boyunca %25 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38, gün batımı saati 18:12 olarak öngörülüyor.

8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görüleceği bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 26°C arasında değişim gösterecek. 9 Ekim Perşembe günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmekte. Sıcaklıklar bu günde 15°C ile 24°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü ise hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışlar ani su baskınlarına neden olabilir. Bu nedenle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Uygun yağmurluklar giyilmesi de önerilir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. 10 Ekim Cuma günü açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacaktır. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.