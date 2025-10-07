HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 07 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Adana 07 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Adana'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 19°C ile 29°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 29°C seviyelerine ulaşacak. Nem oranı gün boyunca %25 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38, gün batımı saati 18:12 olarak öngörülüyor.

8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görüleceği bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 26°C arasında değişim gösterecek. 9 Ekim Perşembe günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmekte. Sıcaklıklar bu günde 15°C ile 24°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü ise hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışlar ani su baskınlarına neden olabilir. Bu nedenle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Uygun yağmurluklar giyilmesi de önerilir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. 10 Ekim Cuma günü açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacaktır. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"
Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldıSerdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.