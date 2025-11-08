Adana 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Nem oranı %35 olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:11'de, gün batımı 17:35'te gerçekleşecektir.

Pazar günü, 9 Kasım 2025, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %32 civarında olacak. Rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:12'de, gün batımı 17:34'te hesaplanıyor.

Pazartesi günü, 10 Kasım 2025, hava koşulları biraz daha bulutlu ve güneşli olabilir. Sıcaklık 29°C civarında olacak. Nem oranı %32, rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:12'de, gün batımı 17:34'te gerçekleşecektir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunurken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içerek vücudu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek oldukça faydalı olacaktır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.