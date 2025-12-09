Adana 09 Aralık Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 9 Aralık 2025 Salı günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 8°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı yükselecek. Rüzgarın hızı 2.9 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:42. Gün batımı saati ise 17:22 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 10 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 11 Aralık Perşembe günü bulutlu bir hava görülecek. 12 Aralık Cuma günü bol güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık aralığı 7°C ile 21°C olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Nem oranı yüksek olduğu için alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmanız önemlidir. Bol su içmek de sağlık açısından önem taşımaktadır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuluyor.