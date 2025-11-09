Adana 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Nem oranı %32 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.2 km/saat seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:12'dir. Gün batımı saati 17:34 olarak tahmin edilmiştir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava hafif bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında kalacak. 11 Kasım Salı günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. 14 Kasım Cuma günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 25°C civarında kalacak. 15 Kasım Cumartesi günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak.

Bu dönemdeki sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında değişecek. Adana'nın tipik iklimine uygun bir seyir izliyor. Özellikle 9 Kasım'da beklenen yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Düşük rüzgar hızları hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Açık hava aktiviteleri planlayanların, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaması önemlidir. 10:00 ile 16:00 arasındaki saatlerde dikkatli olunmalıdır. Hava kalitesinin düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, özellikle 12 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani su baskınlarına yol açma riski bulunmaktadır. Bu nedenle 12 Kasım'da dışarı çıkacakların dikkatli olması gerekmektedir. Yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve su birikintilerinden uzak durmaları önemlidir. 13 Kasım Perşembe günü beklenen hava koşulları, sıcaklıkların düşmesine neden olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından gereklidir.

Adana'da 9 Kasım 2025 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. Hava tahminlerini dikkate alarak planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve güvenliğiniz açısından önemlidir.