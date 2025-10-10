Adana 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Güneş ışığı bol olacak. Sıcaklık 27°C civarında bekleniyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 15°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %52 düzeyinde seyredecek. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olacak. Atmosfer basıncı 1014.3 mb seviyelerinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı saati ise 18:09 civarında gerçekleşecek.

Haftasonu hava koşulları benzer şekilde güneşli olacak. 11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 28°C’ye kadar yükselebilir. 12 Ekim Pazar günü sıcaklık 27°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı bu dönemde %64 düzeye ulaşacak. Rüzgar hızı 2.5 km/saat olacak. Atmosfer basıncı ise 1013 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati 18:06 olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal ortam sunuyor. Ancak yüksek sıcaklıklar dikkat gerektirir. Güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça riskler de artar. Güneş çarpması ve dehidrasyon tehlikesine karşı önlem almak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek şarttır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Şapka takmak da sağlık için önemlidir. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gereklidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek sağlığı koruyacaktır.