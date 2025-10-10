HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana’da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklık 27°C’ye ulaşırken, en düşük sıcaklık 15°C olacak. Nem oranı %52, rüzgar hızı ise 5.8 km/saat civarında seyredecek. Haftasonunda sıcaklık 28°C’yi bulacak. Güneş ışığına maruz kalma süresi artınca dehidrasyon ve güneş çarpması tehlikeleri de yükseliyor. Açık hava aktiviteleri için bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneş koruyucu kullanmak önem taşıyor.

Adana 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Adana'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Güneş ışığı bol olacak. Sıcaklık 27°C civarında bekleniyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 15°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %52 düzeyinde seyredecek. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olacak. Atmosfer basıncı 1014.3 mb seviyelerinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı saati ise 18:09 civarında gerçekleşecek.

Haftasonu hava koşulları benzer şekilde güneşli olacak. 11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 28°C’ye kadar yükselebilir. 12 Ekim Pazar günü sıcaklık 27°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı bu dönemde %64 düzeye ulaşacak. Rüzgar hızı 2.5 km/saat olacak. Atmosfer basıncı ise 1013 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati 18:06 olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal ortam sunuyor. Ancak yüksek sıcaklıklar dikkat gerektirir. Güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça riskler de artar. Güneş çarpması ve dehidrasyon tehlikesine karşı önlem almak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek şarttır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Şapka takmak da sağlık için önemlidir. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gereklidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek sağlığı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GTA 6'nın ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir! GTA 6'nın ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir!
Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından 2 ayda 56 kişi hakkında uyuşturucuya bağlı suçlarından işlem yapıldıTokat’ta jandarma ekipleri tarafından 2 ayda 56 kişi hakkında uyuşturucuya bağlı suçlarından işlem yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.