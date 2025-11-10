Adana 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 16.5°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %67 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat olacak. Gün doğumu 07:13'te, gün batımı 17:33'te gerçekleşecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 11 Kasım Salı günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı ise %40 civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü de benzer yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıklar 15.3°C ile 23.2°C arasında seyredecek. Nem oranı %87’ye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalıdır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su içmeye özen gösterin. Bu, vücudun su kaybını dengelemeye yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Bu önlemler sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.