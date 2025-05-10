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Adana 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Adana'da hava durumuna göre artan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor.

Adana 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Mayıs ayı ortalamasının üzerindedir. Nem oranının da %68 civarında olması, havayı daha bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 11 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 31°C civarında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 29°C seviyelerinde seyredecek. 13 Mayıs Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 24°C seviyelerinde olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, özellikle 13 ve 15 Mayıs tarihlerindeki yağışlar, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sıcak günlerde bol su tüketimi önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilerek, güneşin etkilerinden korunmak gerekir. Yağışlı günlerde ise şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez giysilerle hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ayrıca hava koşullarına göre plan yaparak, açık hava etkinliklerini yağışsız günlere denk getirmek olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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