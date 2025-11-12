HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 12 Kasım 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sağanak yağışlar beklenirken, gün ilerledikçe hava durumu sakinleşecek. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük ise 15°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %73, rüzgar hızı ise 16.9 km/h olacak. Ardından 13 Kasım'da bulutlu ve güneşli, 14 Kasım'da sağanak yağışlı, 15 Kasım'da ise çok bulutlu hava koşulları öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Adana 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Adana'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu farklılık gösterecek. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının daha sakinleşeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 26°C olacak. En düşük sıcaklık ise 15°C civarında kalacak. Nem oranı %73 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 16.9 km/h şeklinde tahmin ediliyor.

13 Kasım Perşembe günü hava koşulları bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişiklik gösterecek. 14 Kasım Cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 9°C ile 22°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü hava koşullarının çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik dikkat gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmayı ihmal etmeyin. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunması önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araçların lastiklerinin iyi durumda olması gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hava koşullarına uygun planlamalar yapmak gerekir. Olası olumsuzluklardan korunmak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.