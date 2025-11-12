Adana 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu farklılık gösterecek. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının daha sakinleşeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 26°C olacak. En düşük sıcaklık ise 15°C civarında kalacak. Nem oranı %73 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 16.9 km/h şeklinde tahmin ediliyor.

13 Kasım Perşembe günü hava koşulları bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişiklik gösterecek. 14 Kasım Cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 9°C ile 22°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü hava koşullarının çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik dikkat gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmayı ihmal etmeyin. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunması önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araçların lastiklerinin iyi durumda olması gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hava koşullarına uygun planlamalar yapmak gerekir. Olası olumsuzluklardan korunmak mümkün olacaktır.