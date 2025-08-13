Adana 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece sıcaklık 22°C civarında olacaktır. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı %81 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 40°C, 15 Ağustos Cuma günü 38°C ve 16 Ağustos Cumartesi günü 35°C olması tahmin edilmektedir.

Bu yüksek sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimiyle uyumludur. Aşırı sıcaklar sağlık açısından risk oluşturabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan ya da klima ile iç mekanların serin tutulması önemlidir. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.