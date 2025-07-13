Adana 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 14 Temmuz Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecek. 15 Temmuz Salı günü hava kapalı olacak ve sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. 16 Temmuz Çarşamba günü de hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 35°C civarında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, güneş kremi kullanarak cildinizi korumalısınız. Şapka takarak başınızı güneşten korumak da önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Serin kalmaya özen gösterin. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler, bu sıcak hava koşullarından daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle onlara ekstra özen göstermelisiniz. Ani hava durumu değişikliklerine karşı güncel hava durumu tahminlerini takip etmek de önemlidir.