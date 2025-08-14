Adana 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 24°C civarında seyredecektir. Rüzgar, güney yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı ise %24 civarında olacaktır.

15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 38°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 35°C ve 17 Ağustos Pazar günü 34°C olması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimiyle uyumludur. Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan ya da klima ile iç mekanların serin tutulması önerilir.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Adana'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.