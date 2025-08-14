HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 41°C, gece ise 24°C civarında olacak. İşte detaylar...

Adana 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 24°C civarında seyredecektir. Rüzgar, güney yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı ise %24 civarında olacaktır.

15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 38°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 35°C ve 17 Ağustos Pazar günü 34°C olması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimiyle uyumludur. Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan ya da klima ile iç mekanların serin tutulması önerilir.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Adana'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldiGünlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi
Esenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştıEsenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.