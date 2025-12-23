HABER

Kim bu Cio? Şoför her şey itiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Uyuşturucu soruşturmasında gelen itiraflar gündem yaratıyor. Son olarak Soruşturma kapsamında aranan işadamı Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın itirafçı olduğu iddia edildi. Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısı ve yatında 15 günde bir parti düzenlediğini iddia eden Akçay, partilere katılan ünlü isimlere tabak içerisinde uyuşturucu madde servis edildiğini söyledi. "Yalıya partiler dışında eskortlar çağrılırdı" diyen Akçay'ın 'Cio' lakaplı bir kişiyle ilgili anlattıkları dikkat çekti.

Devrim Karadağ

Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu soruşturmasında her geçen yeni bir detay ortaya çıkarken, gelen itiraflar ise gündem yaratıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNİ İTİRAF ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek itiraflarda bulunan Akçay, Garipoğlu'nun İstanbul Yeniköy'de Kasım Garipoğlu'nun lüks yalısı ve yatında düzenlenen, eskortların da çağrıldığı uyuşturucu partilerini anlattı.

"15 GÜNDE BİR YALIDA PARTİ VERİRDİ"

Yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını anlatan Akçay, "Kasım Garipoğlu yaklaşık 15 günde bir ya da ayda bire yakın arkadaşlarıyla yalıda parti veriyordu. Organizasyonlar aynı ekip tarafından yürütülüyordu" dedi.

Akçay ifadesinde, parti günlerinden önce yalıda hazırlık yaptığını, özellikle yalının üst katında parti için dizayn edilmiş yaklaşık 200 metrekarelik alanın teknik kontrollerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu katta mutfak, tuvalet ve bir adet misafir odası bulunduğunu belirten Akçay, parti günlerinde misafir odasının özellikle kapatıldığını kaydetti.

TABAK TABAK UYUŞTURUCU, RULO HALİNDE BANKNOTLAR

Yalıdaki partide alkol veya uyuşturucudan etkilenen misafirleri ayıltmaya çalışıp ardından taksiye bindirdiklerini ya da evlerine bıraktıklarını anlatan Akçay, "Partilerde bizim gözükmemizi istemezdi. 'Bir ihtiyacım olursa çağırırım' derdi" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu partileri bittikten sonra birkaç kez tabak içerisinde uyuşturucu madde ve rulo halinde kâğıt banknotları gördüğünü söyledi.

'CİO' HER PARTİDE VARDI

'Cio' lakaplı kişinin Garipoğlu'nun organize ettiği partilerin hepsine katıldığını anlatan Akçay, "Tam olarak tanımadığım biridir. Bu şahsın yapılan partilerde uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" dedi.

"ÜNLÜLERİN TORBACISI PATLAMIŞ" MESAJI

Kendisine sorulan B.E. isimli şahsın yalıdaki partilere sık sık geldiğini, soruşturma kapsamında tutuklanan Sercan Yaşar ile alakalı "Ünlülerin torbacısı patlamış" şeklinde mesaj attığını, söz konusu bu mesajın haberlere yansımasından dolayı olduğunu ileri sürdü.

"ESKORTLAR ÇAĞRILIRDI"

Akçay, "Yalıda yapılan partiler dışında cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bize bildirilen liste dışında isimler olduğundan eskort olduklarını anlardık. Yine bu hususta belirtmek isterim ki bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi" dedi. Akçay, "Kasım Bey yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi istedi.

Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderdim. Parti olmadığı günlerde dahi talimat üzerine para göndermişliğim olmuştur" diye konuştu.

SAVCILIK BARONLARIN PEŞİNDE

İstanbul'da özellikle ünlü isimlere uyuşturucu sağlayan 4 ana satıcı (torbacı) belirlendi. Kod ismi kullandıkları saptanan bu 4 torbacının deşifre olmasıyla birlikte soruşturma birimleri, İstanbul'un ana dağıtıcılarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Uyuşturucunun limanlardan yurda giriş yaptığı tespitinde bulunan soruşturma birimleri özellikle söz konusu bu uyuşturucu partilerini organize eden Kasım Garipoğlu'nun asıl torbacıların bağlı olduğu uyuşturucu baronlarını bilen kişilerden olduğunu değerlendirmeye aldı.

AVUKATLARDAN 'CEP TELEFONUNU TEMİZLE' UYARISI

Kasım Garipoğlu'nun yaz aylarında yatında verdiği partiler kamuoyunda ortaya çıkınca mahremiyete çok daha fazla önem gösterilmeye başlandığını aktaran Akçay, yalıda yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunu bilmediğini belirtti.

Akçay, "Gözaltına alındığında şirket avukatlarının kendisine ulaşarak cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi olarak anlatmak istedim" dedi.

