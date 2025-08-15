Adana 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C'ye yükselecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecektir. Nem oranı yaklaşık %50 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 26 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Yağış ihtimali ise %7 civarında öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 17 Ağustos Pazar günü 34°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 34°C olacaktır. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde, açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.