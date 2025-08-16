HABER

Adana 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Cansu Akalp

Adana'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarında, gece ise 26°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Ağustos iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. 18 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklığın 34°C civarında olması bekleniyor. 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde de sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Bu dönemde Adana'da sıcaklık yüksek seviyelerde kalacak. Hava koşulları genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Sıcak saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak, serin ortamlarda kalmak daha sağlıklıdır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Ayrıca hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih etmek de faydalıdır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirir.

