Adana 16 Ekim Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava güneşli ve sıcaklık 15°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında seyrederken, rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Cuma günü de sıcaklık 16°C ile 29°C arasında puslu güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca güneşten korunmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içerek vücut dengesini korumak da önemli. İşte detaylar...

Adana 16 Ekim Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli. Güneş ışığı bol olacak. Sıcaklık 28°C'ye yükselebilir. Gün boyunca sıcaklıklar 15°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarındadır. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:48. Gün batımı saati ise 18:01 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 16°C ile 29°C arasında seyredecek. Cumartesi günü benzer hava durumu bekleniyor. Puslu güneşli ve sıcaklıklar 17°C ile 28°C arasında olacak. Pazar günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında değişecek. Pazartesi günü artan bulutlar ile sıcaklık 18°C ile 27°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 15°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacağı için sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Sıcak ve nemli hava koşulları hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa hafif giysiler tercih edin. Açık renkli giysiler de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa gölgelik yerlerde dinlenmeye çalışın. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltır.

hava durumu Adana
