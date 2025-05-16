Adana 16 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklıkların 20°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha nemli hale getirebilir. Rüzgarın hafif olması, yağışların etkisini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava koşulu değişikliği öngörülüyor. 17 Mayıs Cumartesi günü hava açık. Sıcaklıkların 22°C ile 24°C arasında olması bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü de açık hava ve sıcaklıkların 24°C civarında olması tahmin ediliyor. 19 ve 20 Mayıs Pazartesi ve Salı günlerinde hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 27°C arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gün içinde hava koşullarının iyileşmesiyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacaktır. Sıcaklıklar artarken, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem kazanacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem oranı alerjik reaksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önerilir.