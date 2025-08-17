Adana 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 26°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygun. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü 34°C, 19 Ağustos Salı günü 35°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 36°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın yaz aylarında alışıldığı gibi yüksek seviyelerde kalacak.

Bu dönemde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve fan ya da klima kullanımıyla iç mekanların serin tutulması önerilmektedir. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

Ayrıca, Adana'nın Ağustos ayındaki ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenmektedir. Bu nedenle, vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.