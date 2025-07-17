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Adana 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Adana 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %31 civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 8 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacak. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 37°C olarak bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığı 38°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak hava koşullarına bağlı olarak, hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar, serin ortamlarda vakit geçirmeli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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