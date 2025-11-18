HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 18 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 18 Kasım'dan itibaren hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Sıcaklık 22°C civarında seyrederken, nem oranı %36 seviyesinde olacak. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden hafif esecek. 19 Kasım'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Güneş korunumu önemlidir ve su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Adana 18 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Adana'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %36 civarında. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.89 km hızla esecek.

19 Kasım Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 20 Kasım Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. 21 Kasım Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst giyim bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olacağını unutmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Rüzgar hafif esiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık alanlarda çevresel faktörlere dikkat etmek önemlidir. Rüzgarın doğu-kuzeydoğu yönünden esmesi, deniz kenarlarında hafif dalgalanmalara neden olabilir. Deniz kenarına gitmeyi planlayanların dikkatli olmaları önerilir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunuluyor. Hava koşullarındaki olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Temel önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralıSamsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.