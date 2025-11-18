Adana 18 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %36 civarında. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.89 km hızla esecek.

19 Kasım Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 20 Kasım Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. 21 Kasım Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst giyim bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olacağını unutmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Rüzgar hafif esiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık alanlarda çevresel faktörlere dikkat etmek önemlidir. Rüzgarın doğu-kuzeydoğu yönünden esmesi, deniz kenarlarında hafif dalgalanmalara neden olabilir. Deniz kenarına gitmeyi planlayanların dikkatli olmaları önerilir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunuluyor. Hava koşullarındaki olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Temel önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.