Adana 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Adana 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Adana'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 26°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık yine 34°C, 21 Ağustos Perşembe ve 22 Ağustos Cuma günleri ise 36°C civarında olacak.

Bu dönemde Adana'nın tipik Akdeniz iklimi özellikleri devam edecek. Yaz aylarında sıcaklıklar yüksek, nem oranı ise genellikle %68 civarında olacak. Bu durum, hava sıcaklığının daha yüksek hissettirmesine neden olabilir.

Böyle sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önemlidir. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanarak cilt korunmalıdır. Sıcak havalarda klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar yaşam konforunu artıracaktır.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilmektedir.

