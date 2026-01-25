HABER

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Kan donduran olayın adresi Samsun oldu! Evli bir kadın uzun süredir ilişki yaşadığı evli bir adamla ilişkisini bitirmek istedi ancak adam ayrılığı kabul etmedi. Çıkan tartışmada kadın yanında getirdiği bıçakla adamın boğazını kesti ve başına silahla vurarak katletti. Kadın, olaydan sonra karakola giderek teslim oldu.

Samsun’da bir kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini, araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü. Zanlı, cinayetten sonra polise teslim oldu.

AYRILIĞI KABUL ETMEYİNCE...

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

BOĞAZINI KESİP KAFASINA SATIRLA VURDU

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

EŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.’nin eşi Dursun A.S. İle oğlu Aydın S.’yi de gözaltına aldı.
Kaynak: İHA

