İtalya ve İsviçre arasında kriz! Mahkemenin bar yangını kararına sert tepki: Büyükelçiyi geri çektiler

İsviçre'de bir mahkemenin dün, "Le Constellation" isimli barın ortaklarından Jacques Moretti'nin 200 bin İsviçre frangı kefalet ödeyerek denetime tabi şekilde serbest kalıp tutuksuz yargılanması kararı vermesi, İtalya da büyük öfkeyle karşılandı ve İtalya ile İsviçre arasında diplomatik kriz çıkarttı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni başta olmak üzere pek çok siyasi, dün Jacques Moretti'nin tutukluluğunun kaldırılmasına sosyal medya platformları üzerinden sert tepki gösterirken, bugün İtalyan hükümetinden resmi diplomatik tepki geldi.

MELONI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kararı, “Yılbaşı gecesi yaşanan trajedinin kurbanlara ve sevdiklerini kaybeden ailelere bir hakaret” olarak nitelendirdi. Meloni, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İtalyan hükümeti, İsviçreli yetkililerden bir cevap beklemektedir” dedi.

İddia edilen suçun ciddiyetini, Jacques Moretti'nin yurt dışına kaçma riskini ve delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik ihtimalleri göz önünde bulundurma çağrısı yapan Meloni, tüm risklere rağmen mahkemenin bu kararı aldığını kaydetti. Meloni ayrıca, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'ya İsviçre'nin Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal iletişime geçme çağrısında bulundu. Atılacak sonraki adımların belirlenmesi için Büyükelçi Cornado'nun başkent Roma'ya geri çağrılmasının emredildiğini aktaran Meloni, “Tüm İtalya, gerçeğin ve adaletin ortaya çıkmasını ve bu felaketin ardından, ailelerin acılarını ve beklentilerini tam olarak dikkate alan önlemler alınmasını yüksek sesle talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'ya, Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal temasa geçerek, mahkemenin, kendisine isnat edilen suçun son derece ağır olmasına, üzerinde bulunan ciddi sorumluluklara, devam eden kaçma riskine ve aleyhindeki delillerin karartılması ihtimaline rağmen Jacques Moretti'yi serbest bırakma kararına karşı İtalya hükümetinin ve ülkenin duyduğu derin öfkeyi iletmesi talimatını verdiler." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, söz konusu kararın, Crans-Montana'daki trajedide hayatını kaybedenlerin ailelerine ve halen hastanede tedavi görenlere yönelik "ağır bir hakaret ve yeni bir yara" olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bütün İtalya, yüksek sesle hakikat ve adalet talep etmektedir. Bu felaketin hemen ardından ailelerin acılarını ve beklentilerine tam olarak dikkat eden, saygılı kararların alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle Başbakan Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, atılacak sonraki adımları belirlemek üzere Büyükelçi Cornado'nun Roma'ya geri çağrılması talimatını verdi."



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, bugün ayrıca bakanlıkta İtalyan basınına yaptığı açıklamada, olanların kendileri için "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, Jacques Moretti'nin kefalet bedelini kimin ödediğini merak ettiklerini söyledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, olayda çocuklarını kaybeden ya da yaralı olarak kurtulan ve Milano'daki hastanelerde tedavisi devam edenlerin aileleri, Moretti'nin kefaletle tutukluluğunun kaldırılmasına tepki göstererek, adalet beklediklerini yineledi.

İSVİÇRE'DEKİ BARDA ÇIKAN YANGIN

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Ölümcül yangınla ilgili olarak iki bar sahibi Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, 12 Ocak'ta, barın ortak sahibi Jacques Moretti'nin kaçma riski gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermişti.



Mahkeme, 23 Ocak'ta ise İsviçre ceza usulüne göre, şüphelilerin nihai mahkumiyete kadar masum sayıldığını ve tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu hatırlatarak, Jacques Moretti’nin bir tanıdığı vasıtasıyla 200 bin İsviçre frangı kefalet ödemesi sonucu denetimli şekilde serbest bırakılması kararı vermişti.

Şüpheliler, kayak merkezindeki barın son 5 yıldır yıllık denetimden geçmediğinin ortaya çıkmasının ardından "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme, ihmal sonucu yaralanmaya neden olma ve ihmal sonucu kundaklama" suçlarından yargılanıyor.

Bar yangınında 6 vatandaşını kaybeden ve çok sayıda vatandaşı da yaralanan İtalya hükümeti, 13 Ocak'ta bar sahiplerinin yargılandığı bu davaya müdahil olacağını ilan etmişti.