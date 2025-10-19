Adana 19 Ekim Pazar hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 27°C civarında seyredecek. Nem oranı %44 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı saati 17:57 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 28°C civarına yükselecek. 21 Ekim Salı günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bugün 27°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da mühimdir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için şapka ve güneş kremi önerilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Su tüketimini artırmak da sağlığınız için faydalı olacaktır.