Adana 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu dikkat çekiyor.

Adana'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklık ve nem oranları bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 25°C seviyelerinde olacak. Nem oranı gün boyunca %50 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar sabah saatlerinde 3 km/s, öğle saatlerinde 20 km/s, akşam saatlerinde 20 km/s ve gece saatlerinde 6 km/s olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 36°C olacak. 22 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 36°C civarında kalacak. 23 Ağustos Cumartesi günü için de 36°C bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar ve nem, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda olunmamalıdır. Bol su içilmesi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan veya klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

