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Adana 20 Mayıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 20 Mayıs Salı hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Adana 20 Mayıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, bulutlu ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Adana'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 21 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C ile 17°C arasında değişecek. 22 Mayıs Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 36°C ile 19°C arasında seyredecek. 23 Mayıs Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 34°C ile 19°C arasında olacak. Bu dönemde, Adana'nın tipik sıcak ve güneşli havası devam edecek.

Adana'nın Mayıs ayındaki iklimi ortalama 21.1°C sıcaklık ve %68 nem oranıyla sıcak ve nemli bir dönemdir. Gündüz sıcaklıkları 26.7°C'ye kadar çıkabilir. Geceleri ise 15.4°C'ye kadar düşebilir. Yağış miktarı 55 mm civarında. Bu dönemde 6 yağmurlu gün yaşanabilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak önerilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları tavsiye edilir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenek olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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