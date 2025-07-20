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Adana 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Adana 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 35°C, 22 Temmuz Salı günü ise 36°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, Adana'nın tipik Temmuz iklimi ile uyumlu. Yüksek sıcaklık ve nem oranlarıyla birlikte geliyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması öneriliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak en iyisidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi gereklidir. Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları, serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak da sağlığı korumak için gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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