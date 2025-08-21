Adana 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcak ve çok bulutlu olacak. Sıcaklık, gün içerisinde en düşük 25, en yüksek ise 37 dereceye kadar çıkacak. Nem oranı %40 ile %87 arasında değişecek. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 18 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava ve yüksek nem oranı bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisi artacak. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, dışarıda uzun süre vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneşten korunmak gerekir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda olunmamalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan veya klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları gerekir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır.