Adana 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yazın tipik özelliklerini yansıtarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %47 ile %56 arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 10 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 36°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 35°C civarında olacak. Gündüzleri sıcaklıklar yüksek, geceleri ise daha serin olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda bulunmak da sağlığı korumak açısından faydalıdır. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanları serin tutmak, uyku kalitesini artırabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforu artırır. Aynı zamanda, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.