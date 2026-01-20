Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişeri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de hükümet ile terör örgütü SDG arasında yaşanan gelişmeler ile ABD'nin Gazze'deki Barış Kurulu girişimi ele alındı.
