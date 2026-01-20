HABER

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişeri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de hükümet ile terör örgütü SDG arasında yaşanan gelişmeler ile ABD'nin Gazze'deki Barış Kurulu girişimi ele alındı.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.

