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Adana 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 35°C, gece ise 17°C civarında olacak.

Adana 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıkların 17°C ile 35°C arasında değişmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek seviyelere ulaşacak. Akşamları ise daha serin bir hava hakim olacak.

23 Mayıs Cuma günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 19°C ile 32°C arasında olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü de hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında seyredecek. 25 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 19°C ile 33°C arasında olacak.

Adana'nın Mayıs ayındaki iklimi ortalama 21.1°C gündüz ve 15.4°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Nem oranı %68 ve yağış miktarı 55 mm'dir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranı nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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