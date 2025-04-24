Adana 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 15°C olacaktır. 26 Nisan Cumartesi günü de benzer şekilde yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 14°C seviyelerinde seyredecektir. 27 Nisan Pazar günü hava daha sıcak olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında kalacaktır.

Adana'nın Nisan ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 22°C, gece 11°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 64 mm olup, yağmurlu gün sayısı 7'dir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 25 ve 26 Nisan tarihlerindeki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet ve ekipman bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek ve gerektiğinde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak akıllıca olacaktır.