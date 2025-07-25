Adana 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü, hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, önümüzdeki günlerde de devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü 39°C, 27 Temmuz Pazar günü 38°C ve 28 Temmuz Pazartesi günü 37°C civarında seyredecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu da ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğunu artırır. UV ışınları, cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta terleme yoluyla su kaybına neden olur. Bu durum, dehidrasyona yol açar. Dehidrasyon baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon güçlüğü gibi sorunlara sebep olabilir. Sıcak hava, kalp ve damar hastalıkları olanlar için de risk taşır. Kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının görülme olasılığı artar.

Adana'da aşırı sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gibi önlemler alınmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınması ve serin ortamlarda kalması önerilir.