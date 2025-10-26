HABER

Adana 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C seviyesinde, rüzgar güneyden hafif esecek. 27 Ekim Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın yine 27°C civarında olması öngörülüyor. 28 Ekim Salı günü hava tekrar güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu hava durumunu dikkate almak önem taşıyor. Güneş koruyucu kullanmak ve su tüketimine dikkat etmek önerilmektedir.

Adana'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Nem oranı orta seviyede olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

27 Ekim Pazartesi günü, Adana'da muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık yine 27°C civarında olacak. Ertesi gün, 28 Ekim Salı'da hava tekrar açık ve güneşli hale gelecek. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak açık hava etkinlikleri planlayanların durumu kontrol etmesi faydalı olacaktır. Sağanak yağışların beklendiği günlerde, açık alanlarda bulunmamak daha güvenli olabilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Tarım alanlarında sulama ve güneş koruması önlemleri almak önerilmektedir.

