Adana 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Adana'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı gün boyunca %35 ile %92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 18 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 35°C, 29 Ağustos Cuma günü 34°C, 30 Ağustos Cumartesi günü yine 34°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 23°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yüksek sıcaklıklar ve nem, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda olunmamalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan veya klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforu artırır. Bu, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.

