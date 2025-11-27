Adana 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü, hava ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Bu, bölge halkı için rahat bir gün anlamına geliyor. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 5.6 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı saati 17:22 olarak öngörülüyor.

Cuma günü hava koşullarının benzer devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 24°C civarında olacak. Nem oranı %53 seviyelerinde kalacak. Rüzgar 7 km/h hızla esecek. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı saati ise 17:23 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava durumunun benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 24°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %53 civarında kalacak. Rüzgar hızı 7 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı saati de 17:23 olarak öngörülüyor.

Pazar günü ise hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %76 seviyelerine yükselecek. Rüzgar hızı 7.8 km/h tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı saati ise 17:23 olarak belirleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Özellikle Pazar günü için hazırlıklı olmak önemlidir. Şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Ayrıca, trafik aksaklıkları yaşanma olasılığı yüksektir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmalara karşı koruma sağlayabilir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak akıllıca olacaktır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması gerekmektedir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmakta fayda var. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır.