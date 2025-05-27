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Adana 27 Mayıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 27 Mayıs Salı hava durumuna göre gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 21°C civarında seyredecek.

Adana 27 Mayıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Mayıs ayı iklimine uygun. Sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde durum değişiklik gösterecek. 28 Mayıs Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 20°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü de gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 18°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz ve gece sıcaklıkları 26°C ve 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişiklik göstereceğini dikkate almak önemlidir. Özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerindeki gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önerilmektedir. Ani yağışlara karşı yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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