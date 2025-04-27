Adana 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 28 Nisan Pazartesi günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında kalacaktır. 29 Nisan Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacaktır. 30 Nisan Çarşamba günü de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 29 ve 30 Nisan tarihlerindeki yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Gerekirse iç mekanlara yönelmek de düşünülebilir. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde bol su içmek, güneş ışınlarından korunmak içinse şapka veya güneş kremi kullanmak sağlık açısından faydalı olacaktır.