Adana 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %35 ile %92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 18 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklık 34°C olarak öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 34°C olacak. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık yine 34°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılması önerilir. Şapka takmak, cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve fan veya klima ile iç mekanların serin tutulması önemlidir. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.