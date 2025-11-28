Adana 28 Kasım Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %86 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati 17:23'tür.

29 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü ise şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18°C'ye düşecek. 1 Aralık Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklık 20°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülebilir. Özellikle Pazar günü beklenen şiddetli yağışlar önemlidir. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler de söz konusu. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı tedbirli olmak faydalıdır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, olumsuz etkileri azaltacaktır.