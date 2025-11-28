HABER

Adana 28 Kasım Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklığın 23°C civarında, nem oranının ise %86 düzeyinde olması bekleniyor. 29 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli, 24°C dolaylarında seyredecek. Öte yandan, 30 Kasım Pazar günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Su baskınlarına karşı tedbirli olmak ve uygun kıyafetler giymek önemli olacaktır.

Sedef Karatay

Adana'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %86 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati 17:23'tür.

29 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü ise şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18°C'ye düşecek. 1 Aralık Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklık 20°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülebilir. Özellikle Pazar günü beklenen şiddetli yağışlar önemlidir. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler de söz konusu. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı tedbirli olmak faydalıdır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, olumsuz etkileri azaltacaktır.

