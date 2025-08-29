HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 29 Ağustos Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Adana 29 Ağustos Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %35 ile %92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 18 km civarında olacak.

30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 34°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, iç mekanların serin kalmasına yardımcı olur. Fan veya klima kullanılmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı yer alır. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürüniPhone 17 sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürün
Bingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildiBingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.