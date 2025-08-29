Adana 29 Ağustos Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %35 ile %92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 18 km civarında olacak.

30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 34°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, iç mekanların serin kalmasına yardımcı olur. Fan veya klima kullanılmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı yer alır. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.