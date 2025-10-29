Adana 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 28°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Nem oranı ise orta seviyelerde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık yüksek hissedilebilir. Bu nedenle güneş koruması kullanılması öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık 29°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü ise 28°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek de sağlıklı kalmak için gereklidir. Tarım alanlarında çalışanlar için güneşten korunma önlemleri alınmalıdır. Uygun kıyafetler giymek öneriliyor. Ayrıca, dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda bulunmak da sağlığınız için faydalı olacaktır.