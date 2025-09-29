Adana 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Gece ise 16°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Eylül ayı ortalama değerleriyle uyumludur. Eylül ayında Adana'da ortalama en yüksek sıcaklık 30.5°C, en düşük sıcaklık ise 21.5°C olur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 17°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak.

Adana'da Eylül ayı boyunca ortalama 9 ile 11 saat arasında güneş ışığı alınmaktadır. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu göstermektedir. Gündüzleri sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde olabiliyor. Açık hava aktivitelerinde su tüketimine özen gösterilmeli. Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranı %32 ile %38 arasında değişiyor. Hava koşulları genellikle kuru olabilir. Ancak terleme nedeniyle vücut su kaybı yaşanabilir. Yeterli su alımına dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, Adana'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların su tüketimine özen göstermeleri ve güneş ışığından korunmaları önerilir.